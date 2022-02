München (ots) -Alle Informationen über das Urlaubsgebiet kompakt auf dem Smartphone: Bei der Mietwagenbuchung über Sunny Cars (https://www.sunnycars.de/) ist der innovative Urlaubsbegleiter Sunny2go im Paket enthalten. Damit haben Mietwagen-Kunden vor und während der Reise alle wichtigen Informationen im Blick und genießen sogar einen eigenen Concierge-Service. Neu in der Online-Anwendung: ein umfangreicher Reiseführer.Die Urlauber entscheiden selbst, ob sie den persönlichen Reisebegleiter von Sunny Cars mit ihrem Smartphone, Tablet oder via Desktop nutzen. Zu den vielen Funktionen von Sunny2go gehören eine Übersicht über aktuelle Einreise-Bestimmungen und mögliche Covid-19-Einschränkungen. Dazu eine Karten-Funktion sowie Urlaubs-Checklisten und alle Informationen zum gebuchten Mietwagen. Ein Highlight ist der Concierge-Service per Telefon oder Chat, der den Urlaubern bei ihren Unternehmungen vor Ort mit wertvollen Ratschlägen zur Seite steht. Neben all diesen Service-Leistungen kommt nun auch ein Reiseführer für das Zielgebiet hinzu.Urlauber nutzen fleißig den Concierge-Service"Im vergangenen Jahr sind wir erfolgreich mit unserer Online-Anwendung Sunny2go gestartet. Damit bauten wir ein komplett neues Service-Level auf", erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführender Gesellschafter von Sunny Cars. Seit Juli 2021 riefen rund 20.000 Kunden pro Monat die Anwendung auf. In den ersten sechs Wochen dieses Jahres lag die Zahl der Single-User bei durchschnittlich 500 pro Tag.Einer großen Beliebtheit erfreut sich dabei der Concierge-Service, für den zwölf Mitarbeiter zur Unterstützung der Kunden bereitstehen. Sie helfen mit allen nützlichen Destinations-Informationen und beantworten von der Flamenco-Show in Spanien über Roadtrip-Touren bis hin zu Wander-Tipps im Allgäu die unterschiedlichsten Anfragen. Aber auch beim Überblick zu aktuellen Corona-Bestimmungen oder zu den Standorten von Covid-Teststationen am Reiseziel helfen die Profis gerne weiter.Neuer Reiseführer"Nun erweitern wir das umfangreichste Inklusiv-Paket auf dem Markt um einen zusätzlichen Baustein neben dem Concierge-Service. Die Kunden haben ab sofort Zugriff auf ihren digitalen Reiseführer. Darin finden sie viele Tipps über die Destination, in der sie ihr Ferienauto anmieten", verspricht Thorsten Lehmann.Die Anwendung Sunny2go lässt sich für die Mietwagen-Kunden bereits 14 Tage vor der Anmietung des Fahrzeugs aufrufen und aktivieren. Urlauber haben somit die Möglichkeit, sich zu Hause in aller Ruhe auf die Reise vorzubereiten. Dadurch sammeln sie Tipps und Informationen für spannende Ausflüge mit dem Mietwagen oder die Rundreise in der Region. Aktuell ist der Reiseführer, der sich als PDF herunterladen lässt, auf Deutsch bereits für 180 Destinationen verfügbar, auf Englisch für über 600 Destinationen weltweit.Zudem erhalten die Nutzer von Sunny2go nun auch Informationen über Parkmöglichkeiten via Parkopedia. Wer auf das Parksymbol klickt, aktiviert die Einblendung von off-street Parkplätzen mitsamt deren Öffnungszeiten und Parkgebühren.Noch mehr Funktionen in PlanungUnd der Ausbau von Sunny2go geht weiter. In den nächsten Wochen erhält die Anwendung weitere neue Funktionen. Im ersten Schritt folgt die Integration von "MyBooking" auf die Webseite von Sunny2go. Mit diesem Link zu Sunny Cars MyBooking finden User sofort alle Informationen zu ihrer aktuellen Buchung. In der nächsten Stufe werden weitere externe Partner integriert, die das Urlaubserlebnis versüßen. Eine Schnittstelle führt künftig zu GetYourGuide (http://www.getyourguide.de). Auf dem Portal werden Urlaubs-Aktivitäten wie Führungen und Ausflüge sowie Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten weltweit angeboten.Ein virtueller Einblick in die Sunny2go Anwendung findet sich unter:https://fb.watch/b4PRTTeqnL/https://www.instagram.com/p/CZy2l8nl-eb/Sämtliche Mietwagen-Angebote von Sunny Cars sind inklusive Sunny2go über jedes stationäre oder Online-Reisebüro, über die Webseite sowie telefonisch zu buchen.Deutschland: www.sunnycars.de, Telefon 089 - 82 99 33 900Österreich: www.sunnycars.at, Telefon 0800 - 50 10 25Schweiz: www.sunnycars.ch, Telefon 0848 - 19 96 00Bildmaterial zum Download: https://we.tl/t-CU0bCyAmkL (Link verfügbar bis 28. Feburar 2022 / Nutzung honorarfrei bei Credit-Nennung Sunny Cars )Fotohinweis: Sunny2go wird für Mietwagen-Kunden durch die Vielzahl an Funktionen zum wertvollen Urlaubsbegleiter.Pressekontakt:Für weitere Presseinformationen:Marion Krimmer & Katrin EngelniederhammerWilde & Partner CommunicationsTel. +49 (0)89 17 91 90 16sunnycars@wilde.dewww.wilde.deThorsten LehmannGeschäftsführender GesellschafterSunny Cars GmbHTel. +49 (0)89 82 99 33 80t.lehmann@sunnycars.dehttps://www.sunnycars.deOriginal-Content von: Sunny Cars, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74245/5152319