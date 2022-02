An den feinsten Geschäftsadressen, wo früher große Bankhäuser zu Hause waren, gönne ich mir jetzt mein Wurstsemmerl mit Essiggurkerl. O tempora, o mores! Aber ehrlich gesagt gefällt mir das Einkaufen in ehrwürdigem Ambiente - es sind die kleinen Dinge im Leben. Gelegenheiten dafür gibt es genug: Du kennst bestimmt den Spar am Schottentor, wo ehemals die Unicredit Bank Austria AG ganz nobel hauste ...

