WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung warnt im Falle eines russischen Einmarschs in die Ukraine vor einem "blutigen" Krieg. Wenn Russlands Präsident Wladimir Putin "im großen Stil vorgehe (...) mit konventionellen Bodentruppen, denen Luft- und Raketenangriffe vorausgehen, wird es blutig zugehen", sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Montagmorgen dem Sender CNN. "Ich meine, das ist kein Militär, das dafür bekannt ist, das Leben unschuldiger Zivilisten zu respektieren", so Kirby. Man würde also in der Ukraine mit einer erheblichen Opferzahl rechnen.

Der Pentagon-Sprecher betonte außerdem, dass es eine beträchtliche Zahl von Opfern auf russischer Seite geben würde. Putin werde sich für tote russische Soldaten auch gegenüber seinen Landsleuten verantworten müssen. Kirby warnte vor einem Angriff, der "buchstäblich innerhalb von Stunden" möglich sei. Das bedeute aber nicht, dass ein Befehl nicht zurückgenommen werden könne. "Es bedeutet nicht, dass Herr Putin nicht sagen kann: "Wissen Sie was? Ich habe meine Meinung geändert. Ich werde versuchen, hier einen friedlichen Ausweg zu finden."", sagte Kirby weiter.

Russland hat nach westlichen Angaben etwa 150 000 Soldaten an der Grenze zum Nachbarland Ukraine zusammengezogen. Moskau widerspricht seit Wochen hartnäckig entsprechenden Befürchtungen des Westens./nau/DP/jha