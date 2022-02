Luxemburg (www.anleihencheck.de) - Der Beginn dieses Jahres ist geprägt von der anhaltend starken Aufwärtsbewegung bei den Zinsen, die Mitte Dezember einsetzte, so Marie-Anne Allier, Fondsmanagerin bei Carmignac.Im Allgemeinen entspreche dieser Anstieg der Marktdynamik, die in den vergangenen sechs Monaten auf einen Zyklus einer umfassenden und besonders schnellen geldpolitischen Normalisierung hingedeutet habe. Grund hierfür seien die veröffentlichten Inflationszahlen gewesen, die weiterhin über den Erwartungen lägen, was insbesondere am kurzen Ende der Kurve zu deutlich höheren Renditen führe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...