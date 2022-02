Am vergangenen Donnerstag konnte die Commerzbank mit hervorragenden Zahlen punkten. Es gelang dem schwer angeschlagenen Geldhaus doch tatsächlich, recht ansehnliche Gewinne zu erzielen. Auf 430 Millionen Euro belief sich der Überschuss im letzten Jahr und übertrag die Erwartungen der Analysten damit mehr als deutlich.Das machte sich auch an der Börse bemerkbar, wo die Commerzbank (DE000CBK1001) im ersten Moment um rund sechs Prozent zulegen konnte. Am Freitag hielt die gute Stimmung an und es ging um weitere 3,92 Prozent in Richtung Norden. Zum ersten Mal seit ...

