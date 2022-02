Der britische Glücksspiel-Konzern ENTAIN (mehr als 24.000 Beschäftigte) war früher als GVC bekannt. Im Herbst 2021 kam aus den USA eine Übernahmeofferte, die DRAFTKINGS aber nach einigen Wochen zurückzog. Die Briten stärkten im Februar durch den Kauf von Avid Gaming ihre Geschäftsbasis in Kanada.



Analysten von Barclays haben nun das Kursziel für die ENTAIN-Aktie von 2.600 auf 2.050 GPp gesenkt. Im vorigen September war der Kurs in der Übernahmespekulation bis 2.500 GBp gestiegen. Die Aktie gibt heute in London leicht um 0,1 % auf 1.648 GBp nach.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



