Bundesbank erwartet anhaltend hohe Öl- und Gaspreise

Hohe Energiepreise als Haupttreiber der Inflation



Die Bundesbank veröffentlichte heute Mittag ihren Monatsbericht für den Februar 2022 und legte ihr Augenmerk hierbei besonders auf die Themen rund um Wachstum, Energie, Inflation und Lieferketten. Dabei seien die aktuellen wesentlichen Inflationstreiber die hohen Energiepreise, die dank der angespannten Versorgungslage und der erhöhten Nachfrage in den vergangenen Wochen die höchsten Stände seit Jahrzehnten erreichten. Bei der Inflation spiele jedoch auch die Lohn-Preis-Spirale eine wichtige Rolle, da man in einigen Industrieländern bereits einen verstärkten Anstieg des Lohnniveaus sehe.



Die Gesamtwirtschaft betreffend, so die Bundesbank, registriere man trotz Lieferkettenproblematiken eine leichte Entspannung, die aus der Produktionserholung im südostasiatischen Raum sowie den weltweit zunehmenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen resultiere. Insgesamt dürfte die Gesamtwirtschaft sich im Jahr 2022 weiter von der Corona-Pandemie erholen und trotz einem geldpolitischen Wechsel wachsen.





