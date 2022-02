Gurgaon, Indien (ots/PRNewswire) -ReNew Energy Global plc ("ReNew") (Nasdaq: RNW, RNWWW), Indiens führendes Unternehmen für erneuerbare Energien, gab heute bekannt, dass es seinen Ergebnisbericht für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022 nach Börsenschluss am 24. Februar 2022 veröffentlichen wird.Für den 25. Februar 2022 ist um 8:30 Uhr Eastern Time (19:00 Uhr IST) eine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen angesetzt. Die Telefonkonferenz kann live unter https://edge.media-server.com/mmc/p/2spfx5if oder per Telefon (gebührenfrei) unter der folgenden Nummern verfolgt werden: US/Kanada: 1 855 881 1339, GB: 0800 051 8245, Indien: 0008 0010 08443, Singapur: 800 101 2785 und Japan: 005 3116 1281 oder +61 7 3145 4010 (gebührenpflichtig). Im Anschluss an die Telefonkonferenz wird eine Audioaufzeichnung auf der ReNew Investor Relations-Website verfügbar sein: https://investors.renewpower.in/news-events/events.Informationen zu ReNewReNew ist einer der größten unabhängigen Stromproduzenten für erneuerbare Energien (EEG) in Indien und auf der ganzen Welt. ReNew entwickelt, baut, besitzt und betreibt Windenergie- und Solarenergieprojekte im großen Maßstab, Wasserkraftprojekte und dezentrale Solarenergieprojekte. Zum 1. Februar 2022 verfügte ReNew über eine Gesamtkapazität von 10,2 GW an Erneuerbare-Energien-Projekten in ganz Indien, eingeschlossen bereits in Betrieb genommene und bestätigte Projekte. Weitere Informationen finden Sie unter: www.renewpower.in. Folgen Sie ReNew Power auf Twitter: @ReNew_PowerKamil.zaheer@renewpower.inIr@renewpower.inPressekontakt:Kamil ZaheerTel.: +91 981 153 8880Kamil.zaheer@renewpower.inNathan JudgeAnunay ShahiIr@renewpower.inOriginal-Content von: ReNew Energy Global PLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161547/5152616