Hüttenberg-Volpertshausen (ots) -Noch vor nicht allzu langer Zeit lagen Flachdächer voll im Trend. Inzwischen sind Steildächer wieder ebenso auf dem Vormarsch. Entsprechend dieser Entwicklung gibt es mittlerweile zahlreiche moderne Lösungen für Steildachausstiege. verasonn hat sich genau auf diesem Markt eine Vorreiterstellung erarbeitet: Das Familienunternehmen aus Hessen ist spezialisiert auf Maßanfertigungen und innovative, patentierte Technik für Fenstersysteme jeder Art.Eine Studie der Technischen Universität Wien bestätigt, dass ein steiles Dach hinsichtlich ökonomischer wie auch ökologischer Gesichtspunkte besser abschneidet als ein flaches Dach. Zudem spielen optische Aspekte bei der Entscheidung für ein Steildach immer häufiger die Hauptrolle. Doch nur mit einem hochwertigen Dachausstieg können Bauherren den vollen Nutzen aus dieser Bauform ziehen: Erst mit dem passenden Dachfenster entsteht das behagliche Wohngefühl unter den Dachschrägen. Auch, wer sich aus energetischen Gründen für ein Steildach entscheidet, braucht hier eine hochwertige Lösung, um die Energieeffizienz voll ausschöpfen zu können. Sie sollte sich nicht durch ein schlecht isoliertes Fenster ändern.Steildachausstieg nach Maß und voller Innovation von verasonnDie Qualität des Fensters entscheidet maßgeblich über die Wohnqualität im Raum unter dem Steildach. Das liegt hauptsächlich an klimatischen Faktoren und an der Regulation des Tageslichts: Weder ein kalter noch ein aufgeheizter Dachboden sind Räume, in denen man sich gern aufhält. Das Dachfenster muss also gut isolieren, damit im Winter keine Kälte und im Sommer keine Hitze hereinkommt. Große Fensterelemente machen zudem aus einem dunklen Dachboden ein lichtdurchflutetes, behagliches Wohlfühlzimmer.Bei einer Vielzahl der im Handel erhältlichen Dachausstiege handelt es sich um Fenster mit Kipp- oder Drehmechanismus, außerdem sind die Standardgrößen meist im kleineren Format. Im Ergebnis bringen solche Fenster nicht sonderlich viel Licht in den Dachraum, weiterhin stören sich viele an den nach innen ragenden Flügeltüren - sie schränken die Gestaltungsmöglichkeiten ein und sind nicht selten schlicht und ergreifend "im Weg".Eine deutlich komfortablere und auch modernere Lösung sind hier großformatige Schiebedachfenster. Genau solche stellt verasonn her, nach neusten, höchsten energetischen und qualitativen Standards sowie passgenau auf Kundenwünsche zugeschnitten. Die Schiebedachausstiege vermitteln durch den Panoramaausblick ein Gefühl von Freiheit. Sie werten den Wohnraum unter dem Steildach deutlich auf und steigern damit einhergehend auch die Lebens- und Wohnqualität der Bewohner.Schiebemechanismus für maximalen Wohnkomfort und einen einfachen EinbauDachausstiege in Form von Schiebefenstern bieten den Vorteil, dass der Raum unter dem Dach selbst bei vollständig geöffnetem Fenster uneingeschränkt genutzt werden kann. Die Fenstersysteme von verasonn lassen sich je nach Typ über die Dachhaut oder unter ein Festglaselement schieben.Außerdem ist auch der Einbau des Steildachfensters in der Regel mit wesentlich weniger Aufwand verbunden als dies bei der Montage eines herkömmlichen Dachausstieges der Fall ist. Teure Umbauten und Gauben erübrigen sich, verasonn-Dachausstiege können in jedem Steildach bis zu einer Neigung von 90 Grad problemlos verbaut werden.verasonn Dachausstiege: Qualität auf Maß made in Hessenverasonn ist ein mittelhessisches Unternehmen mit Sitz in Hüttenberg-Volpertshausen, dass sich auf die Maßanfertigung hochwertiger Fensteranlagen auf Basis moderner Technik und unter Berücksichtigung optischer Aspekte spezialisiert hat. Der Hersteller ist weiterhin Vorreiter in der Entwicklung von innovativen Öffnungs- und Schließtechniken. Die exklusiven Lösungen von verasonn sind weltweit einzigartig.Innovativer SchiebemechanismusDachausstiegsfenster von verasonn (https://www.verasonn.de/dachausstiege/dachausstiegsfenster.html) mit der eleganten Schiebetechnik gibt es in vollelektrischer wie auch in manuell zu bedienender Ausführung. Insbesondere erstgenannte Variante ist stark nachgefragt. Sie funktioniert mit einem elektrischen Mechanismus, der durch einen 230-V-Spindelmotor angetrieben und auf dem globalen Markt beispiellos ist. Der Motor ist unsichtbar im Rahmen verbaut und arbeitet ohne laute, störende Geräusche. Die Technik erlaubt ein stufenloses Öffnen und Schließen, das heißt der gewünschte Öffnungsgrad kann frei nach Belieben gewählt werden. Auf Wunsch besteht die Option einer stromunterbrechungsfreien Bedienung, bei der die Fensteranlagen unabhängig von der Stromversorgung sind und der elektrische Schiebemechanismus selbst bei einem Stromausfall geöffnet werden kann. So kann ein zweiter Fluchtweg geschaffen werden.Auch Modelle, die manuell geöffnet und geschlossen werden, gleiten leichtläufig und ohne Kraftaufwand. Mit einem Handgriff als Designelement genügt das Dachausstiegsfenster auch höchsten optischen Ansprüchen.Ausgezeichnete energetische EigenschaftenDer Rahmen der Dachausstiege ist thermisch getrennt und wärmegedämmt. Mit Klasse C5 trotzen sie selbst starken Windböen. Im Zusammenspiel mit der Überkopfverglasung und Ballondoppeldichtungen sind Konstruktionen von verasonn insgesamt sehr energieeffizient.Individuelle Maßanfertigungen mit zahlreichen Gestaltungs- und AusstattungsoptionenDer Aluminium-Rahmen kann in allen RAL- und Eloxal-Farben lackiert werden. Optional werden an den Dachausstiegen Wettersensoren verbaut, die bei Niederschlag eine automatische Schließung veranlassen. Gleichzeitig ist auch eine Ausstattung mit Sonnenschutzglas möglich. Alternativ kann eine Markise für ausreichend Schatten oder Abdunklung sorgen. Mit optionalen Wettersensoren kann diese automatisch ein- und ausfahren.Eine weitere Innovation: Die Fenster können mit Smart-Home-Systemen verknüpft werden (z. B. Google Home, Amazon Alexa) und über die jeweilige App gesteuert werden - von überall aus.Dachausstiege von verasonn sind - wie alle anderen Produkte des hessischen Betriebs - CE-zertifiziert und im qualifizierten Fachhandel erhältlich. Je nach baulichen Voraussetzungen, individuellen Kundenwünschen in Sachen Design und Ausstattung, wird jeder Dachausstieg genau nach Maß einzelangefertigt. Auch komplexe Sonderlösungen werden von verasonn in Auftrag genommen.Weitere Informationen: https://www.verasonn.de/