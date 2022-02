Nach Tagen der militärischen Eskalation in der Ost-Ukraine laufen die diplomatischen Drähte wieder heiß. Nach Angaben des Präsidialamts in Paris vom Montag versucht Präsident Emmanuel Macron ein Gipfeltreffen zwischen den Staatschefs Russlands und der USA zu vermitteln. Der Kreml in Moskau teilte darauf hin mit, es gebe zwar noch keine konkreten Pläne für eine Begegnung von Wladimir Putin und Joe Biden. Beide Präsidenten könnten aber jederzeit entscheiden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...