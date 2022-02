Über Uber Eats können im Großraum Lissabon künftig auch Ärzt:innen gerufen werden. User:innen haben die Wahl zwischen einem Hausbesuch, einer Video- oder Telefonsprechstunde. Der Essenslieferant Uber Eats hat sein Geschäftsfeld in Portugal ausgeweitet. Über die App können jetzt auch Ärzt:innen bestellt werden. Erstmal ist dieses Feature nur in der Region Lissabon nutzbar - es soll jedoch ausgeweitet werden. Über die "Doctor at Home"-Funktion können Uber-Nutzer:innen medizinischen Rat anfordern. Hausbesuch kostet 80 Euro Die User:innen können zwischen einem Hausbesuch...

