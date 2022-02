Frankfurt (www.fondscheck.de) - Drei neue Active-ETFs von J.P. Morgan Asset Management sind seit Montag auf Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF investiere in Aktienunternehmen, die ihren Sitz in China hätten oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben würden. Bei der Auswahl der Unternehmen würden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die aktive Anlagestrategie habe zum Ziel, den Vergleichsindex, MSCI China A Index, langfristig zu übertreffen. Anleger*innen könnten zwischen einer ausschüttenden und thesaurierenden Anteilsklasse wählen. ...

