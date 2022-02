Experten der Bank aus den einzelnen Investment-Teams berichteten in einer globalen Übertragung über ihre Analysen und Erwartungen für 2022 und darüber hinaus.Der jährliche Kapitalmarktausblick von Morgan Stanley steht unter der hoffnungsfrohen Namensgebung "IDEAS". Ideen, die für die Vermögensanlage von Stiftungen kompatibel sind, gab es auch dieses Jahr. Gleichzeitig erfreute sich das Wort "bumpy" großer Beliebtheit: Holprig werde es. Und was die Inflation angeht: Zwei Prozent sei nicht mehr die Decke, sondern der Boden des Erwartbaren. Für die Rendite nach Inflation gab es daher auch ein klares Statement: From bad to worse…

