Los Angeles (ots/PRNewswire) -Vielfalt durch Mode zelebrieren - weltweites Streaming am 20.2. um 1PM PSTDer globale Mode- und Lifestyle-Einzelhändler SHEIN wird seine virtuelle Laufsteg-ShowSHEINforall für Frühjahr/Sommer 2022veranstalten. Im Live-Stream-Programm werden Models aus aller Welt die angesagtesten Styles und Modetrends der Saison präsentieren.Die virtuelle Veranstaltung nutzt die Green-Screen-Technologie, um diesen hochmodernen Laufsteg zum Leben zu erwecken. Das Konzept hinter der Show ist es, Body Inclusivity und Vielfalt zu feiern - SHEINforall. Die Runway-Show wird am Sonntag, den 20. Februar um 1PM PST über die kostenlose SHEIN-App sowie über die offiziellen YouTube-, Twitter-, Instagram- und Facebook-Seiten von SHEINgezeigt .DIE SHOW ZEIGT 5 THEMEN AUS DEM SHEIN-PROGRAMM FRÜHJAHR/SOMMER 2022 KOLLEKTION:Baddie: Rule Breaker:Aufsehen erregende Outfits für die Diese frischen und jungen Looks sprengenPerson, die gerne die Party anheizt. Für Grenzen und lassen gleichzeitig diedie mutige Frau, die weiß, was sie will. Jahr-2000-Nostalgie aufleben. Trendskommen und gehen, aber alt ist fürimmer.Off-Duty Model: Modern Muse:Looks, die sich vom Laufsteg in den Schicke, zeitlose Schätze für dieAlltag übertragen lassen. Diese Looks Liebhaber von Luxus. Gemacht fürsind für die Frau, die unterwegs ist und stilvolle Frauen, die gerne an dernicht auf Stil und Komfort verzichten Spitze der Modetrends stehenmöchte, wenn man beides haben kann.Streetheart: VERTRETENE MARKEN:Frech und süß verbinden sich zu einem SHEIN SXYStil, der Streetwear mit modernem Popverbindet. Für jedes Mädchen, das I SHEIN SXY KURVEgesehen werden oder Teil der Szene seinwill. I GLOMODE I DAZYJ2KNEW. NOW. FÜR ALLE.Informationen zu SHEIN:Das 2012 gegründete Unternehmen SHEIN ist ein führender globaler Online-Händler mit Niederlassungen in Guangzhou, Singapur und Los Angeles sowie in anderen wichtigen Märkten. SHEIN erreicht Verbraucher in mehr als 150 Ländern und Regionen der Welt. Wir legen großen Wert auf eine große Auswahl und liefern täglich mehr als 6.000 neue Mode-, Schönheits- und Lifestyle-Produkte mit mehr als 600.000 verfügbaren Artikeln. Unser Ziel ist es, den Menschen zu helfen, ihre Individualität durch die neuesten Trends auszudrücken, die erschwinglich und zugänglich sind. Um mehr über SHEIN zu erfahren, folgen Sie uns auf shein.com und instagram.com/sheinofficial.Medienkontakt:Amanda MacNeiSHEIN - PR-ManagerAmanda @sheingroup.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1714489/Shein_Logo.jpgOriginal-Content von: SHEIN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132141/5152677