Nachhaltiger Fliegen dank Speisefett: Das ist es, was BP in einer deutschen Raffinerie ermöglichen will. Im BörsenNews-Forum kommt die Innovation gut an, die bisher in Deutschland einzigartig ist. Nachhaltigkeit im Emsland Fliegen steht in der Nachhaltigkeitsdebatte immer wieder im Fokus, doch auf die Frage, wie Flugzeuge die Umwelt weniger belasten können, ist noch nicht gänzlich beantwortet. BP unternimmt mit seiner Raffinerie in Lingen im Emsland, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...