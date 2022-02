Die Talfahrt des XDAX beschleunigt sich am späten Abend noch einmal. Kreml-Chef Wladimir Putin hat die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkannt und in einer TV-Ansprache deutliche Worte gefunden. Die Kriegsgefahr wird damit immer realer, die EU und die USA kündigten bereits Sanktionen an.Die Strafmaßnahmen der EU sollen diejenigen treffen, die an der Handlung beteiligt seien, kündigten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles ...

