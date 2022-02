Die Aufräumarbeiten bei Nutra Dried sind nahezu erledigt, neue Produkte und etliche Maschinenverkäufe heizen das Geschäft an. Die Aktie hat schönes Potenzial und kann bis 2,50 CAD laufen.

Viel ist passiert im letzten Jahr bei EnWave, so dass das Management zuletzt ein umfassendes Update gab, um den Aktionären ein noch besseres und detaillierteres Unternehmensbild zu vermitteln.

REV-Technologie

Das Geschäft von EnWave mit der unternehmenseigenen und patentierten Vakuum-Mikrowellentechnologie (REV-Technologie) hat sich im Geschäftsjahr 2021 deutlich verbessert und verzeichnete Rekordumsätze, Bruttomargen, Lizenzeinnahmen von Dritten und einen Nettogewinn. Die Aussichten in diesem Geschäftssegment sind weiterhin sehr gut, da man eine robuste Pipeline mit potenziellen Nachbestellungen von Maschinen durch bestehende Lizenzpartner hat und zahlreiche neue Interessenten unsere Technologie aktiv evaluieren.

Seit 2018 konnte die Zahl der lizenzpflichtigen Lizenzen mehr als verdoppelt werden, so dass mittlerweile 29 hinzugekommen sind. Allein 14 im letzten Geschäftsjahr. Dadurch besitzt EnWave jetzt 49 lizenzierte Lizenzpartner, von denen viele ihr jeweiliges Geschäft in bedeutendem Umfang ausbauen. Andere stehen kurz vor einer Entscheidung über den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten und werden hoffentlich innerhalb des nächsten Jahres zu bedeutenden Lizenzzahlern.

Die Lizenzeinnahmen von Dritten steigen. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte EnWave Lizenzeinnahmen in Höhe von 571.000 USD, und das Management erwartet, dass es im Geschäftsjahr 2022 drei- bis viermal so viel verdienen wird.

Cannabis Industrie als Umsatztreiber

2018 mit seinem ersten Cannabis Kunden ‚The Green Organic Dutchman' (TGOD) entwickelt, entpuppt sich das patentierte Terpene Max Verfahren als absoluter Gamechanger. Damit ist man auf dem besten Wege zum Industriestandard für die Trocknung von Cannabis zu werden.

Es verspricht:

eine bessere Retention von Cannabinoiden und Terpenen,

einen sauberen Rauch und

einen konstanten Feuchtigkeitsgehalt

EnWave ist mittlerweile im Besitz überzeugender Daten, die zeigen, dass REV im Durchschnitt 20 % mehr Terpene zurückhält als die Trocknung in Gestellen oder Räumen. Die Verarbeitungszeit von der Ernte bis zur Trocknung hat sich von vielen Tagen auf wenige Stunden verkürzt. Probleme mit biologischer Verschmutzung/Schimmel wurden durch die viel schnellere Trocknung als bei der Raum- oder Gestelltrocknung und durch die geringere Sauerstoffeinwirkung auf das Pflanzenmaterial fast vollständig beseitigt. Der Arbeitsaufwand ist viel und der Energiebedarf für die Trocknung derselben Menge an Cannabispflanzenmaterial ist mit REV viel niedriger.

Zusätzlich zum Verkauf und der Lizensierung der Trocknungsanlagen ist man gerade dabei eine neue Plattform für all die Kunden zu kreieren, die gerade noch nicht in der Lage sind einen groß angelegten Maschinenkauf zu stemmen. Die Plattform mit dem Namen ‚REVworx' wird es Unternehmen ermöglichen neue Produktinnovationen ohne Kapitaleinsatz zu produzieren.

Aktuell besteht das gesamte Patentportfolio 19 Patentfamilien. 6 der 19 Patente wurden in den letzten drei Jahren angemeldet, darunter auch das Terpene Max-Patent. Die Fähigkeit des derzeitigen Teams, Konzepte in kommerziell nutzbare Möglichkeiten umzusetzen, ist daher weiterhin hervorragend.

NutraDried

Das zweite Geschäftssegment NutraDried hingegen hatte ein schlechtes Jahr, was in erster Linie auf eine überhöhte Kostenstruktur und eine unzureichende Leistung bei neuen Vertriebsaufträgen zurückzuführen ist. Dementsprechend war hier eine Umstrukturierung unabdingbar und der Turnaround ist bereits in vollem Gange. Das bedeutet, dass die Ausgaben bei NutraDried im Februar erheblich gekürzt wurden und im Juni ein neuer CEO eingestellt wurde. Die ersten Erfolge sind direkt sichtbar, da NutraDried in den letzten beiden Quartalen wesentliche neue Vertriebswege gewonnen hat - ein Verdienst der neuen Führung und des wiedererstarkten Teams.

Das wichtigste Produkt im Geschäftsbereich von NutraDried ist Moon Cheese

Im Laufe diesen Jahres wird EnWave neue Versionen seines knusprigen Käsesnacks in der beliebten Stangenform auf den Markt bringen. Im Gegensatz zur Konkurrenz, die lediglich extrudierte Mais- oder Getreidesticks mit Käsewürze bestäubt, bestehen alle fünf Moon Cheese Crunchy Cheese Stick SKUs aus 100 % Käse und bieten einen viel nährstoffreicheren und ebenso leckeren Käsesnack. Moon Cheese Crunchy Cheese Sticks werden ab Mai 2022 landesweit in allen Whole Foods Market-Filialen in den USA erhältlich sein, wobei der Vertrieb im Laufe des Jahres erweitert wird.

Parallel zu den anhaltenden Bemühungen, den Erfolg des NutraDried-Markenportfolios zu steigern, verfolgt das Management auch neue Möglichkeiten für den Verkauf von Großmengen. Im Geschäftsjahr 2021 hat man etwa 180.000 Pfund an mehrere neue Kunden verkauft. Gegenstand der Großmengen ist getrockneter Käse in loser Schüttung für Zutaten in Studentenfutter, Salatbeilagen und andere Anwendungen.

Die Marge, die mit diesen Bulk-Verkäufen verbunden ist, ist attraktiv, und man erwartet, dass man im Geschäftsjahr 2022 weitere Bulk-Kunden gewinnen wird.

Ausblick auf das Jahr 2022

Bereits zu Beginn des Geschäftsjahres 2022 hat CEO Brent Charleton eine Prognose für die Verkaufsziele für Maschinen abgegeben. Die Pipeline an potenziellen Verkäufen ist nach wie vor die stärkste, die es je gab. Man ist immer noch auf der Jagd nach zehn großen und fünfzehn 10-kW-Maschinenverkäufen. Etwa 60 % der angestrebten Maschinenverkäufe werden voraussichtlich von bestehenden lizenzierten Lizenzpartnern stammen. Der CEO erwartet, dass mehrere anstehende Entscheidungen in Q2 und Q3 getroffen werden. Als Geschäftseinheit war EnWave im Geschäftsjahr 2021 profitabel und man ist optimistisch, dass sich dieser Trend fortsetzen wird.

EnWave stand noch nie so gut da und der Aktienkurs hat enormes Potenzial!

Charttechnisch hat der Boden bei rund 0,70 CAD gehalten. Oberhalb von 1,30 CAd ergibt sein eine Trendwende die durchaus den Kurs auf 2,50 CAD laufen lassen kann. Bei einem Kurs heute von rund 0,95 CAD ein ansprechendes Kursziel. Ich bin Aktionär des Unternehmens.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG'sub_confirmation=1

Enthaltene Werte: CA29410K1084