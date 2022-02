DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 22. Februar

=== *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK), Bad Homburg *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK), Bad Homburg 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Jahresergebnis, Aßlar *** 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten Januar 08:05 DE/Dr. Hönle AG, Ergebnis 1Q, Gräfelfing *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 96,5 zuvor: 95,7 Lagebeurteilung PROGNOSE: 96,4 zuvor: 96,1 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 96,0 zuvor: 95,2 *** 10:00 DE/Software AG, Media Round Table (virtuell) anlässlich des Kapitalmarkttags (ab 14:00) 10:00 DE/Oberlandesgericht Braunschweig, mündliche Verhandlung über die Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale Südtirol gegen Volkswagen AG *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, PK mit NRW-Ministerpräsident Wüst, Düsseldorf *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q, Atlanta *** 12:45 US/Medtronic plc, Ergebnis 3Q, Minneapolis 13:15 DE/Bundeskanzler Scholz und Irlands Premierminister Martin, PK nach Gespräch, Berlin 13:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Unternehmensbesuch bei Thyssenkrupp Steel Europe AG, Duisburg 14:45 DE/Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI), Übergabe des Jahresgutachtens an Bundeskanzler Scholz, Berlin *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: k.A. zuvor: +2,7 Punkte *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,0 zuvor: 55,5 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,2 zuvor: 51,2 *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Februar PROGNOSE: 109,5 zuvor: 113,8 - DE/IG BCE, Vorstellung der Forderungen für die Chemietarifrunde 2022 ===

