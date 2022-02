Gold: 2 große Zeitfenster für Zukäufe

Anzeige / Werbung Stillhalter sind seit Ausbruch über 1850 Dollar unter Druck Der Optionsmarkt hat starke Auswirkungen auf den Futuresmarkt. Dort werden unter anderem viele Stillhaltergeschäfte getätigt, bei denen Optionen verkauft werden mit der Erwartung, dass diese wertlos verfallen. Der Verkäufer der Option streicht im Fall, dass er richtig mit seiner Erwartung liegt, die Prämie der Option ein. Der Haken dabei ist, dass er (je nach Handelsrichtung), wenn er falsch liegt und die Option ins Geld läuft, theoretisch unbegrenzte Verluste machen kann. Bei Gold lauten viele Wetten auf die 1850er-Marke. Hier ist ein hohes Call Open Interest am Optionsmarkt. Alle Stillhalter, die darauf gewettet hatten, dass Gold zum Abrechnungstermin der Optionen UNTER 1850 Dollar notiert (dann würden die Optionen wertlos verfallen können), sind nun unter Druck. Um ihre Risiken/Verluste zu managen, kaufen sie naturgemäß den Future. Und genau das sorgt in derlei Situationen für akuten Kaufdruck und einen enormen Squeeze. Wir können im Open Interest Profile sehen, dass oberhalb von 1850 nur Calls geschrieben (verkauft) wurden. Ein derartiges Bild im Options Open Interest Profile sieht man häufig bei starken Squeezes. Erklärung: Blaue Balken illustrieren die offenen Calls für die jeweilige Basis (Preis), orange-farbene Balken repräsentieren die offenen Puts. Da der Druck von den Stillhaltern (Verkäufern) der Optionen kommt, müssen wir quasi genau spiegelverkehrt denken. Es ist ein Trendbeschleuniger für einen Aufwärtstrend, wenn viele Call-Optionen ins Geld laufen. Die Prognose für 2022 Für 2022 zeichnet der Forecast gleich zwei Zukaufchancen vor. Die erste für März 2022. Ein weiterer Rallye-Schub soll ab August 2022 einsetzen und bis zum Jahresende andauern. Umgesetzt werden kann diese, wie auch die anderen Trading-Chancenim Gold z.B. mit folgendem Produkt von Morgan Stanley: Produkt: Gold Call

