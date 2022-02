Wie verrückt Kursentwicklungen manchmal sein können, zeigen aktuell Aktien des Impfstoff-Herstellers Biontech (WKN: A2PSR2). Standen sie im vergangenen Jahr (2021) noch bei 377 Euro, sind es heute nur noch 130,95 Euro (21.02.2022). Der Markt neigt oft zu Übertreibungen, sowohl in die positive als auch die negative Richtung. Für Investoren, die sich an der Fundamentalentwicklung orientieren, ergeben sich so Gelegenheiten. Aber auch die Risiken der bereits zu stark gestiegen Aktien sind so eindeutig ...

