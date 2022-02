Putin macht Nägel mit Köpfen. Russland erkennt einseitig Teile der Ostukraine an und schickt Truppen zur Unterstützung. Die HSBC kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm an, nach einem starken 4. Quartal. Die Bank warnte jedoch vor einer Schwäche im laufenden Quartal. AngloGold Ashanti verzeichnet einen Gewinneinbruch im Geschäftsjahr 2021. Der Ausstoß fiel und die Kosten stiegen stark an.Der Handel in Asien ist tiefrot. Alle Benchmarks in der Region notieren mit hohen Verlusten, nachdem Russland die Entsendung von Truppen in Teile der ...

