The following instruments on XETRA do have their first trading 22.02.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.02.2022Aktien1 SE0005127818 AB Sagax2 SE0007464862 ADDvise Group AB3 FI4000306873 Harvia OYJ4 SE0000421273 Knowit AB5 SE0017160575 Lyckegard Group AB6 SE0009806284 Paxman AB7 SE0011205194 Wihlborgs Fastigheter AB8 KYG0420V1068 AMVIG Holdings Ltd.9 CA0576971042 Bald Eagle Gold Corp.10 CA6153271037 Monumental Minerals Corp.11 SE0017232838 Purefun Group AB12 GB00BP371R64 Clean Power Hydrogen PLCAnleihen/ETF1 US031162DF41 Amgen Inc.2 USP3579ECP09 Dominikanische Republik3 USP3579ECN50 Dominikanische Republik4 XS2445185916 Axian Telecom5 XS2448412879 Export Development Canada6 DE000A2YNWA1 ING-DiBa AG7 DE000LB2BMX4 Landesbank Baden-Württemberg8 GB00BMFC5S75 Raptor Capital International PLC9 DE000HVB6DE6 UniCredit Bank AG10 US172967NG21 Citigroup Inc.11 US694308KC03 Pacific Gas & Electric Company12 US912810TE82 United States of America13 GB00BNSMYY01 Wren & Fraser Bond Co PLC14 US500630DR60 The Korea Development Bank15 FR0014008NE2 BNP Paribas S.A.16 DE000HLB70V4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000HLB70W2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HLB7ZS9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 CH1166151899 Roche Kapitalmarkt AG20 US912810TF57 United States of America21 IE000TSML5I8 Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 2C