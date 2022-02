Der an der Schweizer Börse notierte Luftfahrt-Zulieferer Montana Aerospace, der zu Michael Tojners Montana Tech Components gehört, hat nach vorläufigen Zahlen das abgelaufene Jahr mit einem Umsatz in Höhe von 767,5 Mio. Euro (+25 Prozent zu 2020) abgeschlossen. Für 2022 wird den Angaben zufolge "ein weiteres besonderes Jahr" für die Montana Aerospace AG sein. Die Marktanteilsgewinne der letzten Jahre sollen sich laut Unternehmensangaben im Jahr 2022 erstmals deutlich im Umsatz niederschlagen. Zusammen mit dem geplanten Abschluss und der Integration der letzten beiden großen Transaktionen - dem Kauf von ASCO Industries und São Marco - wird dies Montana Aerospace in die Lage versetzen, den Umsatz im Vergleich zu 2020 nahezu zu verdoppeln, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...