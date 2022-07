DJ PTA-News: Montana Aerospace AG: MONTANA AEROSPACE GIBT DEN ABSCHLUSS DER AKQUISITION VON SÃO MARCO BEKANNT

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Reinach (pta031/22.07.2022/18:00) - UNTERNEHMENSINFORMATION Reinach (Aargau), 22 Juli 2022

MONTANA AEROSPACE GIBT DEN ABSCHLUSS DER AKQUISITION VON SÃO MARCO BEKANNT

Die Montana Aerospace AG (die "Gesellschaft") und ihre operativen Tochterunternehmen (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender hochgradig vertikal integrierter Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Segmente Aerospace, E-Mobility und Energy mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten, gibt heute den Abschluss der Übernahme von 100% der Anteile an São Marco Industria y Comercio LTDA in Brasilien ("São Marco") bekannt.

Nach der Genehmigung durch die zuständigen Regulierungs- und Kartellbehörden kann der Zusammenschluss von São Marco mit den derzeitigen ,Energy'-Aktivitäten des Unternehmens in Brasilien nun abgeschlossen werden, wodurch die Marke ASTA konsolidiert wird (vgl. unsere Pressemitteilung vom 29. November 2021).

Die Synergien aus der Vertikalisierung, kombiniert mit einer starken Position in Nord- und Südamerika sowie einem engagierten und fähigen Team, werden uns in die Lage versetzen, gemeinsam mit unseren Kunden weitere innovative und nachhaltige Lösungen in den wachsenden Energy- und E-Mobility Märkten zu entwickeln. Mit der Übernahme übernimmt das Segment 'Energy' mehr als 300 hochqualifizierte Mitarbeiter und ein jährliches Umsatzvolumen von rund 70 Millionen Euro. Montana Aerospace ist nun auch im Bereich ,Energy' in der Lage, ein geschlossenes One-Stop-Shop-Konzept anzubieten.

Heinz Riedler, CEO des Montana Aerospace Energy-Business: "Durch die Übernahme von Sao Marco können wir unser Südamerikageschäft nachhaltig skalieren und das ungebremste Marktwachstum in den Segmenten 'E-Mobility' und 'Energy' besser bedienen. Durch unsere innovativen Lösungen, die wir gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln, werden wir weitere Werte für eine bessere Welt schaffen. Im Namen des gesamten Energy-Segments von Montana Aerospace möchte ich die mehr als 300 hochqualifizierten und talentierten Mitarbeiter von Sao Marco willkommen heißen, die nun Teil unserer Geschichte sein werden - wir haben vielversprechende Zeiten vor uns!"

Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Head of M&A und Investor Relations Marc Vesely recte Riha Telefon: +43 664 61 26 261 E-Mail: ir@montana-aerospace.com

Ansprechpartner für die Presse: Jürgen Beilein Telefon: +43 664 831 2 841 E-Mail: communication@montana-aerospace.com

Über Montana Aerospace AG

Die Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luftfahrt mit globalen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Die Gesellschaft beschäftigt rund 6.800 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an 32 Standorten auf vier Kontinenten in der Konzeption, Entwicklung und Produktion von zukunftsweisenden Technologien auf Basis von Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl tätig sind, die in den Zukunftssektoren Luftfahrt, E-Mobilität und Energie zum Einsatz kommen.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer

Die hierin enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Worte oder anderer Variationen dieser Worte oder vergleichbarer Terminologie erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot, keine Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten sowie kein Prospekt und keine Werbung für Finanzinstrumente dar.

(Ende)

Aussender: Montana Aerospace AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz Ansprechpartner: Marc Vesely Recte Riha Tel.: +41 62 7652500 E-Mail: m.vesely@montana-aerospace.com Website: www.montana-aerospace.com

ISIN(s): CH1110425654 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1658505600154 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2022 12:00 ET (16:00 GMT)