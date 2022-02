Der eskalierende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine verstärkt am Dienstag den Druck auf die Aktienmärkte. Der DAX dürfte auf den tiefsten Stand seit März 2021 fallen. Laut Goldman Sachs und Deutscher Bank müssen sich die Anleger in den kommenden Wochen auf eine starke Volatilität gefasst machen.Nach Einschätzung von Goldman Sachs könnte ein offener Konflikt in der Ukraine in Verbindung mit Sanktionen den S&P 500 um sechs Prozent drücken. Das berichtet Bloomberg. Die Analyse basiert auf ...

