ATHEN (dpa-AFX) - Das griechische Außenministerium hat die Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine durch Russland verurteilt. Dieser Akt sei "eine schwere Verletzung der Grundprinzipien des internationalen Rechts, der territorialen Integrität der Ukraine und der Vereinbarungen von Minsk", hieß es in einer Erklärung des Ministeriums am Dienstag.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Montagabend die Unabhängigkeit der ostukrainischen "Volksrepubliken" von Donezk und Luhansk anerkannt. Der Kremlchef ordnete auch eine Entsendung russischer Soldaten in die Ostukraine an. Die EU und die USA kündigten umgehend Sanktionen an.

Das Verhältnis Griechenlands mit Russland ist gespalten. Einerseits stehen sich die beiden orthodoxen Staaten traditionell nahe - andererseits kann Griechenland wegen der Abtrennung des Nordteils Zyperns nach einer türkischen Militärintervention im Jahr 1974 kein Verständnis zu ähnlichen Aktionen Moskaus zeigen./tt/axa/DP/eas