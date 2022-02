DJ EUREX/DAX-Future im Ausverkauf und Bärenmarkt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagmorgen 150 auf 14.320 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.593 und das -tief bei 14.303 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 8.971 Kontrakte. "Wir haben es seit gestern nun mit einem richtig etablierten Bärenmarkt zu tun, der zunächst keine Optionen auf eine Trendwende oder auf einen Dip anbietet", so Marcel Mußler von den Mußler-Briefen. Deshalb seien die Tradingchancen vornehmlich weiterhin in Trendrichtung, also auf der Shortseite suchen, am besten auch schon in erholte Kurse, heißt es. Mit dem Unterschreiten des kurzfristigen Aufwärtstrends bei 14.450 und neuen Tiefs unter 14.382 sind nun zunächst keine unmittelbaren Unterstützungen für den DAX-Future in Sicht.

