NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat AMD nach fast zehn Jahren "Market-Perform" nun wieder auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 150 US-Dollar belassen. Nach der Kurskorrektur seien die Papiere des Halbleiterkonzerns so günstig bewertet wie seit fünf Jahren nicht mehr, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei steige der Marktanteil und der Produktmix verbessere sich. Zudem habe Intel positive Signale für das Datencenter-Geschäft gesendet./ag/la



ISIN: US0079031078

