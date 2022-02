Gazprom (WKN: 903276)-Aktien sind heute (21.02.2022) in Frankfurt bereits um mehr als 21,3 % gefallen. Der Grund ist die aktuelle Ukraine-Krise. So hat der russische Staatschef Wladimir Putin die ostukrainischen Separatistengebiete für "historisch russisches Gebiet" erklärt. Er hat sich zudem dazu Entschlossen, ihre Unabhängigkeit anzuerkennen. Ukraine-Konflikt lässt die Gazprom-Aktie fallen Damit könnten in einem nächsten Schritt russische Truppen die ostukrainischen Separatistengebiete besetzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...