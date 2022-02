Beteiligen Sie sich an der 36. Jahreshauptversammlung (AGM) der International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA)in Madrid von Dienstag, den 10. Mai bis Donnerstag, den 12. Mai 2022.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220222005019/de/

Bis dato angekündigte Keynote-Speaker:

Sam Bankman-Fried, Gründer und CEO, FTX

Gründer und CEO, FTX Rostin Behnam, Chairman, US Commodity Futures Trading Commission

US Commodity Futures Trading Commission Pablo Hernández de Cos, Gouverneur, Banco de España, Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank und Vorsitzender des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht

Gouverneur, Banco de España, Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank und Vorsitzender des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht Klaas Knot, President der Nederlandsche Bank und Vorsitzender des Finanzstabilitätsrats

President der Nederlandsche Bank und Vorsitzender des Finanzstabilitätsrats Verena Ross, Vorsitzende der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde

Weitere Redner werden in den kommenden Wochen angekündigt.

Akkreditierte Journalisten sind eingeladen, die Veranstaltung zu besuchen und müssen sich vorher anmelden.

Bitte senden Sie Ihren Namen, Ihre Zugehörigkeit und Kontaktdaten an Lauren Springer unter ldobbs@isda.org

Die Konferenz wird Tagungen umfassen zu folgenden Themenbereichen:

Kryptoderivate

Klimarisiko und ESG

Benchmark-Reform

Margin Rules und Sicherheitenmanagement

Digitale Dokumentation und Berichtswesen

Weitere Informationen über die Konferenz, einschließlich der Agenda stehen auf der Website der ISDA zur Verfügung. Eine aktualisierte Agenda wird rechtzeitig zur Verfügung gestellt.

Journalisten werden eingeladen, alle gesellschaftlichen Events zu besuchen, einschließlich der Vorkonferenz des Begrüßungsempfangs am Dienstag, den 10. Mai um 19.30 Uhr im Casino de Madrid.

Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an den Abendevents nur inoffiziell gewährt werden kann und lediglich Networking-Zwecken aber nicht der Berichterstattung dient.

WANN Die Tagungen der Konferenz werden vom Mittwoch, den 11. Mai bis Donnerstag, den 12. Mai 2022 abgehalten. Die Vorkonferenz des Begrüßungsempfangs findet am Dienstag, den 10. Mai 10 um 19.30 Uhr statt. WO Riu Plaza Espana Calle Gran Vía, 84 28013 Madrid, Spanien

Die ISDA wurde 1985 gegründet und ist bestrebt, den globalen Terminmarkt sicherer und effizienter zu machen. Die ISDA hat heute mehr als 970 Mitgliedsinstitutionen aus 77 Ländern. Zu diesen Mitgliedern gehört ein breites Spektrum an Terminmarktteilnehmern, einschließlich Unternehmen, Vermögensverwalter, Regierungseinheiten und supranationale Einrichtungen, Versicherungsgesellschaften, Energie- und Rohwarenunternehmen sowie internationale und regionale Banken. Über die Marktteilnehmer hinaus gehören zu den Mitgliedern auch wichtige Komponenten der Terminmarktinfrastruktur, wie etwa Börsen, Zwischenhändler, Clearingstellen und Repositorien sowie Kanzleien, Wirtschaftsprüfungsunternehmen und andere Dienstleister. Informationen über die ISDA und ihre Aktivitäten stehen auf der Website des Verbands zur Verfügung: www.isda.org. Folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und YouTube.

Alle Pressevertreter*innen, die diese Konferenz besuchen möchten, müssen sich vorher anmelden.

Bitte senden Sie Ihren Namen, Ihre Zugehörigkeit und Kontaktdaten an Lauren Springer unter ldobbs@isda.org

ISDA ist eine eingetragene Marke der International Swaps and Derivatives Association, Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220222005019/de/

Contacts:

Lauren (Dobbs) Springer

Tel.: +1 212 901 6019 (o)

ldobbs@isda.org