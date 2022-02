Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax unter 14.500 Punkten ++ Fresenius und FMC legen Zahlen vor ++ Gegenschub für Medigene.

> MÄRKTE & KURSE | Gestern Abend erkannte der russischen Staatspräsident Wladimir Putin die "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk in der Ukraine an. Zugleich ließ Putin erste russische Truppen zur Unterstützung der Rebellenrepubliken einmarschieren. Die USA und die EU kündigten noch am Montagabend umfangreiche Sanktionen an. Weitere Maßnahmen will US-Präsident Joe Biden heute bekanntgeben. Dieser toxische Krisencocktail für die Börsen wird in Europa noch dadurch verschärft, dass sich offenbar immer mehr EZB-Mitglieder für eine Zinserhöhung im laufenden Jahr aussprechen. Die US-Börsen waren gestern wegen eines Feiertags geschlossen. Der Dax, der gestern nach guten Start im weiteren Verlauf des Handels unter die wichtige Unterstützung bei 15.000 Punkte gerutscht war, notierte heute vorbörslich knapp unter 14.500 Punkte. Der deutsche Leitindex konnte sich zum Handelsstart nicht wesentlich gegen diese Negativtendenz stemmen und eröffnete mit einem Minus von 2,48 % bei 14.365 Punkten.

Bei den Unternehmensnachrichten standen heute die Zahlen von Fresenius und Fresenius Medical Care (FMC) im Fokus.

