Luxemburg (www.anleihencheck.de) - Die Anleger an den Kreditmärkten sorgen sich um die Folgen steigender Zinsen, und künftige Befürchtungen könnten die Normalisierung der Ausfallquoten (nach oben) betreffen, die in den vergangenen Jahren künstlich niedrig gehalten wurden, so Pierre Verlé, Head of Credit bei Carmignac. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...