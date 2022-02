HAMBURG, Deutschland, und LONDON, Vereinigtes Königreich (ots) -Der Growth Equity Investor DTCP (https://www.dtcp.capital/) unterstützt das Cybersecurity Unternehmen Hunters (https://www.hunters.ai/), um dessen Präsenz in Europa auszubauen. DTCP beteiligte sich kürzlich an der Serie-C Finanzierungsrunde von Hunters, einer Investition, die einen wichtigen Meilenstein für die bevorstehende Expansion des Unternehmens auf dem europäischen Markt darstellt.Die Security Operations Center (SOC)-Plattform von Hunters ermöglicht es Sicherheitsteams, Sicherheitszwischenfälle auf der gesamten Angriffsfläche ihres Unternehmens automatisch zu identifizieren und darauf zu reagieren. Globale Unternehmen, darunter führende Fortune-500-Unternehmen im Bereich Finanzdienstleistungen, Medien, Einzelhandel und Produktion haben sich für Hunters als Haupt-SOC-Plattform entschieden und ersetzen damit ihre Security Information und Eventmanagementlösungen (SIEM).Die Partnerschaft entsteht zu einer Zeit, in der sich ungeahnte Möglichkeiten auf dem Sicherheitsmarkt bieten. Europäische Organisationen migrieren einen erheblichen Anteil ihrer Infrastruktur und Services in die Cloud; das Homeoffice gehört zum Alltag von Millionen von Europäern wodurch neue Sicherheitsbedrohungen für Unternehmen und Auftragnehmer entstehen; der engere Regulierungsrahmen der EU erfordert eine höhere Aufmerksamkeit der Unternehmen, um Datenschutzverletzungen zu verhindern - und das alles in Zeiten, in denen sich die Bedrohungslandschaft mit fortschrittlichen Ransomware- und Supply Chain-Angriffen weiterentwickelt. Dadurch wurde ein neues Paradigma für Unternehmen und ihre Anforderungen an die Cybersicherheit geschaffen."Cyber-Angriffe nehmen zu und erfordern eine immer größere Aufmerksamkeit", sagt Thomas Tschersich, Chief Security Officer der Deutschen Telekom. "Gleichzeitig haben wir einen Mangel an gut ausgebildeten Experten im Markt. Um diesem Trend entgegenzuwirken, ist die Automatisierung im Security Operation Center ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Zukunft.""Aufgrund einer steigenden Angriffsfläche, die immer komplexer und verzweigter wird, haben Unternehmen Schwierigkeiten, auf die wachsenden Bedrohungen in puncto Umfang und Stärke effektiv zu reagieren. Die schlüsselfertige, cloudnative Data- und Security-Plattform von Hunters rüttelt den riesigen und etablierten SIEM-Markt mit seiner branchenführenden SOC-Plattform auf und versetzt Sicherheitsteams in die Lage, alle Quellen von Sicherheitsdaten zu aggregieren und zu korrelieren, um sicherheitsrelevante Zwischenfälle auf der gesamten Angriffsfläche des Unternehmens automatisch zu erkennen und darauf zu reagieren. Die weitere Expansion des Unternehmens auf dem europäischen Markt wird dazu beitragen, die steigende Nachfrage nach der Plattform von Hunters zu erfüllen und das rasante Unternehmenswachstum unterstützen", so Irit Kahan, Partnerin bei DTCP. "Wir freuen uns sehr, Teil der aktuellen Finanzierungsrunde zu sein und das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase und bei der Expansion auf dem europäischen Markt zu unterstützen.""Die Präsenz von DTCP in Deutschland und Europa ist ein wichtiger Multiplikator für die Bereitstellung der einzigartigen Lösung von Hunters für die größten Unternehmen in Europa.", sagt Hanan Levin, VP für EMEA bei Hunters. "Wir fühlen uns geehrt und freuen uns über die Partnerschaft mit DTCP. Wir werden unsere Channel-Partner und Partnerschaften in ganz Europa weiter ausbauen, um weiterhin unser Geschäftswachstum zu unterstützen und außergewöhnliche Talente für unser Team in Europa zu gewinnen."Letzten Monat gab Hunters eine Finanzierungsrunde der Serie C in Höhe von 68 Millionen US-Dollar bekannt, die von der Growth-Equity-Firma Stripes geleitet wurde und an der sich die neuen Investoren DTCP, Cisco Investments und Databricks sowie die bestehenden Investoren YL Ventures, Bessemer Venture Partners, Microsofts Venture-Fonds M12, U.S. Venture Partners, Blumberg Capital und Snowflake Ventures beteiligten, wodurch sich die Gesamtinvestitionen in Hunters auf 118 Millionen US-Dollar erhöhten.Über HuntersMit der SOC-Plattform von Hunters sind Sicherheitsteams in der Lage, sicherheitsrelevante Zwischenfälle auf der gesamten Angriffsfläche automatisch zu identifizieren und aktiv darauf zu reagieren. Wir ermöglichen eine herstellerunabhängige Datenaufnahme und -normalisierung zu kalkulierbaren Kosten. Unser integriertes Detection Engineering, die Datenkorrelation und automatische Untersuchung helfen Teams bei der Bewältigung von großen Volumen, Komplexität und Fehldetektion. Hunters minimiert Bedrohungen schneller und zuverlässiger als SIEMs und reduziert damit im Endeffekt das allgemeine Sicherheitsrisiko der Kunden. Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Booking.com, Snowflake, Netgear und Cimpress die SOC-Plattform von Hunters einsetzen, um ihre Sicherheitsteams zu verstärken: https://hunters.ai.Hunters wird von führenden VCs und strategischen Investoren unterstützt, darunter Stripes (https://www.stripes.co/), YL Ventures (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=P5P6ITMnyILXOXFDei6g8SgYZAmG7Av04tfrK1B79aIhSX_hPR6a4XKd_bj6MDwxKwgCmtu0sTAX4xqst6TfNA==), DTCP (https://www.dtcp.capital/), Cisco Investments (https://www.ciscoinvestments.com/), Bessemer Venture Partners (https://www.bvp.com/), U.S. Venture Partners (USVP) (https://www.usvp.com/), Microsoft's Venture Fund M12 (https://m12.vc/), Blumberg Capital (https://blumbergcapital.com/), Snowflake (https://www.snowflake.com/snowflake-ventures/), Databricks (https://databricks.com/) und Okta (https://www.okta.com/okta-ventures/).Hunters wurde als Finalist des SC Media 2021 Trust Award für die beste Bedrohungserkennungstechnologie und als Gewinner der CISO Choice Awards für Sicherheitsanalytik und Sicherheitsoperationen ausgezeichnet.Über DTCPDTCP ist eine Investment-Management-Plattform, die sich auf Growth Equity und digitale Infrastruktur konzentriert. Das 2015 gegründete Unternehmen hat mehr als 1 Milliarde US-Dollar von Unternehmen und institutionellen Anlegern erhalten und in über 60 Unternehmen investiert. DTCP Growth investiert in führende Unternehmen im Bereich Applikation- und Infrastruktursoftware. Das Unternehmen verfügt über ein engagiertes Team, das seine Portfoliounternehmen und seine Industriepartner unterstützt. DTCP Growth hat seinen Hauptsitz in Hamburg und weitere Büros in Menlo Park, Tel Aviv und Seoul.