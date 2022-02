DJ IPO/Volkswagen will Porsche an die Börse bringen

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen will die Sportwagentochter Porsche an die Börse bringen. Der Wolfsburger DAX-Konzern befinde sich laut Mitteilung "in fortgeschrittenen Gesprächen" mit der Porsche Automobil Holding SE über einen möglichen Börsengang der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Beide Unternehmen hätten eine entsprechende Eckpunktevereinbarung verhandelt, die die Basis für die weiteren Schritte zur Vorbereitung eines möglichen Gang auf das Parkett bilden soll.

Über die Porsche Holding halten die Familien Piech und Porsche die Mehrheit an der Volkswagen AG. Die Porsche AG gehört als eine von zwölf Marken zu VW. Seit einigen Monaten wird über einen Börsengang der Sportwagentochter spekuliert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2022 03:53 ET (08:53 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.