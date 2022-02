Anglo American Platinum (WKN 856547) oder kurz Amplats meldet für 2021 sogenannte Headline Earnings, eine in Südafrika gebräuchliche Kennzahl, von 79 Mrd. Rand bzw. rund 5,2 Mrd. Dollar. Das ist gegenüber 2020 ein Anstieg von 160%!Wie der Konzern zudem mitteilte, erholten sich seine Minen ebenfalls deutlich, sodass die Produktion von Metall in Konzentrat im vergangenen Jahr um 13% auf 4,3 Mio. Unzen an Metallen der Platingruppe ...

