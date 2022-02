TALLINN (dpa-AFX) - Estlands Staatspräsident Alar Karis wird noch am Dienstag nach Kiew reisen. In der ukrainischen Hauptstadt sind Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und Regierungschef Denis Schmygal geplant. "Die Ukraine hat die feste Unterstützung Estlands sowie der Nato und der Europäischen Union als Ganzes", betonte Karis vor seiner Abreise in Tallinn einem Berichts des estnischen Rundfunks zufolge.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Montag die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten anerkannt. Der Kremlchef ordnete auch eine Entsendung russischer Soldaten in die Ostukraine an. Die EU und die USA kündigten Sanktionen an.

Auch der litauische Staatschef Gitanas Nauseda plant nach Angaben seiner außenpolitische Beraterin einen Besuch in Kiew.

Lettland bestellte unterdessen den Geschäftsträger der russischen Botschaft in Riga zu einem Gespräch ins Außenministerium ein. Dabei seien die russische Aggression gegen die Ukraine und die Anerkennung der Separatistengebiete auf das Schärfste verurteilt worden, hieß es in einer Mitteilung./awe/DP/mis