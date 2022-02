Freising (ots) -Paraffine, Mikroplastik, Silikon - die Liste der bedenklichen Inhaltsstoffe von Kosmetika kann beliebig fortgeführt werden. Dabei hält die Natur selbst die besten Wirkmechanismen für die Schönheitsindustrie bereit. "Über Jahrzehnte hat die Industrie etwas übersehen: Die Natur bietet die besten Lösungen für kosmetische Produkte. Wir haben unsere Technologie der Glucoside so weiterentwickelt, dass wir völlig natürliche Reaktionen biotechnologisch nachbilden können", sagt Dr. Isabelle Effenberger, Leiterin der BU Cosmetics bei 4GENE. Das Unternehmen hält bereits mehrere Patente für die Glycosylierung von Aromen und Wirkstoffen. Dabei werden Duftmoleküle und kosmetische Wirkstoffe so gebunden, dass sie unter bestimmten Bedingungen mit Hilfe des natürlichen Hautmikrobioms freigesetzt werden. Die Vorteile sind vielfältig: Zum einen wird ein Duft beispielsweise laufend über einen längeren Zeitraum freigesetzt anstatt zu verfliegen, aber auch wirksame Inhaltsstoffe können so ihre Wirkung längerfristig entfalten. Gleichzeitig sind Glucoside gemäß der Natur stabiler, hautfreundlicher und auch noch besser wasserlöslich. Aufwendige Formulierungen in der Produktion fallen damit weg.Sommerwiese in der NachtKaum ein Mensch realisiert, wie weit die Natur diese Mechanismen selber nutzt. Eine sommerliche Wiese mit vielen Blüten legt sich nachts, wenn die Insekten ruhen, ebenfalls zur Ruhe. Das gilt auch für die zahlreichen Düfte, die von den Blüten abgesondert werden. "Dieser Mechanismus arbeitet ebenfalls über Glucoside, und wir nutzen dies - wissenschaftlich erarbeitet und auf industrielles Niveau gebracht - für Produkte aus den unterschiedlichsten Bereichen. Pflanzen können ihre Stoffwechselprodukte in Form von Glucosiden speichern und bei Bedarf wieder reaktivieren - und genau das können die zahlreichenvon uns der Glycosylierung unterzogenen Stoffe in gleicher Art und Weise", so Dr. Isabelle Effenberger von 4GENE. Mehrere Jahre Arbeit und Forschungsvorsprung stecken in der Entwicklung und dem Aufbau des Unternehmens, das als Spin-off der Professur Biotechnologie der Naturstoffe an der TU München gegründet wurde.Die Zukunft gehört bioaktiven InhaltsstoffenDie als Glucosid gebundenen Wirk- und Duftstoffe in kosmetischen Produkten der Zukunft werden nach dem Auftragen auf die Haut durch das natürliche Mikrobiom aktiviert, das hautsensibilisierende Potential ist dabei niedriger als bisher. Die natürliche Darreichungsform ist als Glucosid auch stabiler und hautfreundlicher. So wird für den Duft edler Rosen ein Phenylethanol-Glucosid für Cremes und Deos erzeugt, kühlende und belebende Cremes verpuffen in ihrer Wirkung durch ein Menthol-Glucosid nicht bereits nach wenigen Minuten, sondern sorgen über Stunden für angenehme Effekte. Die gesteigerte Wasserlöslichkeit macht auch bioaktive Funktionen wie antioxidative oder Anti-Aging-Wirkstoffe in tieferen Zellschichten möglich: "Erstmals hat die Kosmetikindustrie die Chance, mit einer auf der Natur basierenden Technologie die Werbeversprechen auch effektiv und nachhaltig umzusetzen", sagt Dr. Isabelle Effenberger von 4GENE. Aktuell gibt es kein Unternehmen, das eine vergleichbare Technologie mit bereits verfügbaren Glucosiden anbieten kann.Über 4GENE4GENE (https://4gene.de/) bietet programmierbare Aromen und Wirkstoffe für die Kosmetik-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Die Produktionsmethode bindet die Moleküle so, dass deren gezielte Freisetzung über eine bestimmbare Zeitkurve erfolgt und ein lang anhaltender Effekt erzielt wird. Die Gründung erfolgte als Spin-off der Professur Biotechnologie der Naturstoffe an der Technischen Universität München. Im Rahmen der EXIST-Förderung wurde der Proof-of-Concept erbracht, aktuell beliefert das Unternehmen bereits die Entwicklungsabteilungen führender Konzerne mit verschiedensten programmierten Aromastoffen für Anwendungen in der Kosmetik-, Lebensmittel-, Pharma- und technischen Industrie.Pressekontakt:Kontakt: 4GENE GmbH, Web: www.4gene.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden, Deutschland,Tel.: +49 (0)611-973150E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: 4GENE GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151019/5153021