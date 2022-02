DJ PTA-News: Jost AG: Jahresergebnis

Lauf (pta023/22.02.2022/10:40) - Die Jost AG hat das Geschäftsjahr 2021 mit Erlösen in Höhe von EUR 1.326 Mio. abgeschlossen, das sind gut 10 % weniger als geplant. Ursächlich dafür ist im wesentlichen, dass der Abschluss einkalkulierter Projekte wegen Corona bedingter Belastungen der Steuerkanzleien ins neue Jahr geschoben wurde. Ein Großteil dieser Projekte wurde zwischenzeitlich realisiert, so dass ein guter Start ins Jahr 2022 gelang. Das Unternehmen hat im abgelaufenem Jahr bewusst und gezielt in Projekte zur Zukunftssicherung investiert. Neben wieder deutlich höheren Marketingaufwendungen auch als Folge sich ändernder Wettbewerbsbedingungen und dem weiteren Ausbau des Geschäftsfeldes Personalvermittlung werden Investitionschancen in der Digitalisierung abgeklärt.

Dies zusammen führte zum Ausweis eines kleinen Jahresverlustes von 35 TEUR nach Steuern. Trotz unverändert höchst stabiler und liquider Verhältnisse wird auf die Ausschüttung einer Dividende verzichtet auch um für die genannten Investitionen gerüstet zu sein. Die Hauptversammlung - wieder als Präsenzveranstaltung- ist für Ende Mai des Jahres geplant.

Die Jost AG

Die Jost AG mit Sitz in Lauf bei Nürnberg ist ein Dienstleistungsunternehmen im M&A-Geschäft. Seit 1996 makelt das Unternehmen Steuerberatungskanzleien im gesamten Bundesgebiet und Österreich. Die Jost AG ist seit 1999 börsennotiert.

