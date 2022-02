Im Zuge der Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt ziehen die Energiepreise nochmals an, zeigen aber zunächst keine Panik-Reaktion. Diese könnte folgen, wenn die Sanktionen des Westens drastisch ausfallen. Rohöl (Brent) nimmt mit 99 Dollar je Barrel Kurs auf die 100-Dollar-Marke, die zuletzt im September 2014 überschritten wurde. Das Plus gegenüber Freitag beträgt am Dienstagvormittag rund sieben ...

