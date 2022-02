Nachdem die Aktie von Novavax zu Wochenbeginn deutlich unter Druck stand, kann sie sich am heutigen Dienstag wieder erholen. Auf der Handelsplattform Tradegate geht es 3,3 Prozent nach oben auf 69,69 Euro.Der Corona-Impfstoff von Novavax wird nun ab Mitte der Woche in Deutschland erwartet. Zunächst hieß es, dass schon am Montag eine erste Lieferung eintreffen könnte. Die ersten Lieferungen sollen nach Unternehmensangaben nun voraussichtlich ab Mittwoch und bis Freitag im Lager des Bundes ankommen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...