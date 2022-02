Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) hat heute die Beförderung von Dirk Flesch zum Leiter der Abteilung Marine in Deutschland bekannt gegeben. Zuvor war er Senior Underwriter, Marine bei BHSI.

"Dirk hat entscheidend dazu beigetragen, unser Portfolio im Transportbereich weiterzuentwickeln", sagte Andreas Krause, Country Manager, Deutschland, BHSI. "In seiner neuen Rolle wird er unsere Bemühungen leiten, das ausgedehnte globale Netzwerk und die umfassende Expertise von BHSI in der Transportversicherung zu nutzen, um unseren Kunden und Maklern weltweit modernste Transportlösungen anzubieten."

Dirk Flesch, der über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Transportversicherung verfügt, kam 2017 zu BHSI. In seiner neuen Rolle als Leiter Marine in Deutschland wird er das Underwriting der gesamten Palette an Transportprodukten von BHSI beaufsichtigen, einschließlich Cargo (Stock-Through-Put Multinational) und Logistikhaftpflicht. Er wird weiterhin in Köln ansässig sein und ist unter +49 221 4555 1974 und per E-Mail unter dirk.flesch@bhspecialty.com erreichbar.

In Europa ist Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) als Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) und Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL) tätig. BHEI ist eine in Irland unter der Registrierungsnummer 636883 eingetragene Designated Activity Company mit Geschäftssitz in 7 Grand Canal Street Lower, Dublin D02 KW81. BHEI ist ein verbundenes Unternehmen der Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (BHSIC), einem im US-Bundesstaat Nebraska ansässigen Anbieter von Versicherungsplänen für gewerbliche Immobilien, Personenschäden, Berufshaftpflicht im Gesundheitswesen, Führungs- und Berufsfelder, Transaktionshaftpflicht, Sicherheit, Seeverkehr, Reisen, Programme, Unfall- und Krankenversicherung, medizinischen Stop-Loss, Hausbesitzer und multinationale Versicherung. BHEI ist eine Tochtergesellschaft von Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL), einer in England und Wales unter der Registrierungsnummer 3230337 eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Geschäftssitz in 8 Fenchurch Place, 4th Floor, London EC3M 4AJ, Vereinigtes Königreich. BHSIC, BHIIL und BHEI gehören zur Berkshire Hathaway's National Indemnity-Gruppe von Versicherungsunternehmen, deren Finanzkraft von AM Best mit A++ und von Standard Poor's mit AA+ bewertet wird. BHSI mit Sitz in Boston unterhält Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adelaide, Auckland, Brisbane, Cologne, Dubai, Dublin, Frankfurt, Hong Kong, Kuala Lumpur, London, Macau, Madrid, Manchester, Melbourne, Munich, Paris, Perth, Singapore, Sydney and Toronto.

