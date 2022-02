Heute spielt Just Kitchen (WKN: A3CMCR) erneut seine Verhandlungsstärke aus. Durch die Kooperation mit dem Mini-Supermärkten von 7-Eleven Taiwan könnten in Zukunft über 6.000 neue Standorte erschlossen werden. 7-Eleven ist eine globale Marke der Seven & I Holdings (WKN: A0F7DY). Die Taiwan-Aktivitäten liegen in der Hand des Nahrungsmittelkonzerns Uni President (WKN: 883960) Während heute die Meldungen um die russische Invasion in die Ukraine die ...

