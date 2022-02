Bonn (www.anleihencheck.de) - China veröffentlichte am 21. Februar 2022 die Leitzinsen für Februar für ein- und fünfjährige Kredite, so die Analysten von Postbank Research.Der Leitzins für Laufzeiten von einem Jahr bzw. fünf Jahren sei unverändert bei 3,7% bzw. 4,6% geblieben. Die nachlassende Inflationsdynamik und Sorgen um das Wachstum könnten jedoch in den nächsten Monaten zu einer Lockerung der geldpolitischen Bedingungen führen. Darüber hinaus würden die Analysten denken, dass China fiskalpolitische Maßnahmen umsetzen könnte, besonders in Form von Infrastrukturinvestitionen, um das Wachstum zu stützen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...