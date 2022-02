Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Allane SE (vormals Sixt Leasing SE) (ISIN DE000A0DPRE6/ WKN A0DPRE), ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, kooperiert ab sofort mit AUTO1.com und bietet damit mehr als 10.000 hochwertige Leasingrückläufer und Flottenfahrzeuge pro Jahr auf Europas größter Handelsplattform für Gebrauchtwagen an, so die Allane Mobility Group in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...