KIEW (dpa-AFX) - Nach der Anerkennung der "Volksrepubliken" in der Ostukraine durch Russland fordert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj das Aus der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2. "Diese Sanktionen müssen den vollständigen Stopp von Nord Stream 2 vorsehen", sagte Selenskyj nach einem Treffen mit dem estnischen Kollegen Alar Karis am Dienstag in Kiew. Europa dürfe die Fehler von 2008 beim Georgienkrieg nicht wiederholen. Der Westen droht Moskau nach der Anerkennung mit neuen Sanktionen.

An die Adresse des Westens sagte er: "Wir waren uns einig, dass unverzüglich Sanktionen im Falle eines weiteren Angriffsaktes gegen die Ukraine verhängt werden müssen." Die Ukraine befürchtet Milliardenverluste, wenn sie bei Inbetriebnahme von Nord Stream 2 nicht mehr als Transitland genutzt wird.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte sich zuletzt bereit erklärt, auch die Ukraine über das Jahr 2024 hinaus weiter als Transitland für Lieferungen von Erdgas nach Europa zu nutzen - sollte es Bedarf dafür im Westen geben. Die Leitung ist betriebsbereit, muss aber noch zertifiziert werden. Wann das abgeschlossen ist, ist unklar./cht/DP/jha