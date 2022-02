Hamburg (ots) -Das Fachmagazin 'Healthcare Marketing' hat die Ergebnisse seines Kreativ-Rankings für das Jahr 2021 veröffentlicht. Die neunte Auflage der Bestenliste basiert auf einer Auswertung von nationalen und internationalen Kommunikations- und Kreativ-Wettbewerben, bei denen Agenturen mit gesundheitsthematischen Arbeiten überzeugten und Preise gewannen. Berücksichtigt werden sowohl rein auf den Healthcare-Sektor ausgerichtete Award-Shows, aber auch übergreifende Kreativ-Wettbewerbe mit Healthcare-Kategorien.Die erfolgreichste Agentur nach dem 'Healthcare Marketing'-Kreativ-Ranking 2021 ist die WEFRA Life Group. Die inhabergeführte Agentur aus Neu-Isenburg steht zum ersten Mal an der Spitze des Rankings und führt das Tableau mit 3.040 Punkten und 107 Auszeichnungen an. Platz 2 in der Liste der kreativsten Healthcare-Agenturen belegt Serviceplan, München, mit 2.798 Punkten. Auf dem dritten Platz landet die Stuttgarter Agenturgruppe Schmittgall mit 2.172 Kreativpunkten.'Healthcare Marketing' hat auch die kreativsten Auftraggeber der Industrie beziehungsweise aufseiten von Gesundheitsunternehmen ermittelt. Hier setzt sich die Novartis-Gruppe an die Spitze, gefolgt von dem Hormonpräparate-Hersteller Besins Healthcare Germany und der Charité Berlin.In der nächsten Print-Ausgabe 2/2022 von 'Healthcare Marketing' (ET: 23. Februar 2022) erscheint die ausführliche Aufbereitung des Gesamt-Rankings. Außerdem werden diverse Subrankings vorgestellt und die Höhepunkte des Award-Jahres beleuchtet.Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter healthcaremarketing.eu'Healthcare Marketing' ist das monatliche Entscheider-Magazin für Kommunikation im Pharma- und Gesundheitsmarkt und erscheint seit 2006 im Hamburger New Business Verlag. Die Publikation macht die dynamischen Entwicklungen auf dem Gesundheitsmarkt transparent und liefert Marketingwissen aus der Pharma- und OTC-Branche, von Kommunikationsdienstleistern sowie aus der Medienlandschaft. Zur Medien-Marke gehört auch die Website healthcaremarketing.eu samt Newsletter. Seit 2016 gibt es zudem das Schwester-Magazin 'Dental Marketing', die erste Fachzeitschrift für Kommunikation und Markenführung für die Dentalbranche im deutschsprachigen Raum.Der inhabergeführte, 1972 gegründete New Business Verlag publiziert Fachzeitschriften, Fachbücher sowie Nachschlagewerke für den Bereich Marketing, Medien und Kommunikation und betreibt parallel auch die dazugehörigen Portale und Websites.Pressekontakt:Healthcare Marketing - Das Fachmagazin für GesundheitsmarkenAnna JägerChefredakteurinTelefon: +49 40 609009-87jaeger@healthcaremarketing.euOriginal-Content von: Healthcare Marketing - Das Fachmagazin für Gesundheitsmarken, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73810/5153248