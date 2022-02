Unter dem Strich endete der Spezialist für die Anhänger-, Auflieger-, Lastkraftwagen-, Sattelzugmaschinenindustrie leicht im Plus. Umsatz 2021 + 30 % auf 1,25 Mrd. € bei 7,5 % Marge nach 6,1 % im Vorjahr. Damit wurden beim Umsatz und beim Gewinn die Ziele übertroffen. Gestiegene Material- und Frachtkosten wurden durch niedrigere Vertriebs- und Verwaltungskosten kompensiert. Besonders positiv hervorzuheben ist die Region Amerika, die im historischen Vergleich wenig Profitabilität aufweisen konnte. Dies ist ein klarer Beweis dafür, dass die dortigen Kostenprobleme der vergangenen Jahre langfristig überwunden zu sein scheinen. Allerdings deutet das vierte Quartal mit nur noch 6,7 % Marge zunehmenden Kostendruck an. Eine detaillierte Prognose für das Jahr 2022 soll es am 17. März geben.



