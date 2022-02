Die Eskalation in der Ukraine-Krise versetzt Europas Anleger in Alarmbereitschaft. Der Dax rutschte am Dienstag in der Spitze 2,5 Prozent auf bis zu 14.358 Punkte ab, bevor er die Verluste etwas eingrenzte. Der EuroStoxx50 gab ebenfalls mehr als zwei Prozent auf bis zu 3895 Zähler nach. Der Ölpreis kletterte dagegen angetrieben von der Furcht vor Engpässen am Rohölmarkt bis knapp unter die Marke von 100 Dollar pro Barrel. Auslöser für die Verunsicherung ...

