Die Aktie von CureVac kann am heutigen Dienstag kräftig zulegen. Auf der Handelsplattform Tradegate geht es bei dem Papier um die Mittagszeit gut vier Prozent nach oben auf 14,60 Euro. Die Aktie profitiert dabei von einer Ankündigung der dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG (dievini).Diese, die DH-LT-Investments GmbH und Dietmar Hopp sowie die Geschäftsführer von dievini gaben heute bekannt, dass sie nicht mehr planen, einen Teil der CureVac-Stammaktien über den Markt zu verkaufen, wie in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...