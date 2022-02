Der Rückversicherer Munich Re wird wie berichtet am Mittwoch seine Geschäftszahlen für 2021 bekannt geben. Mit einer großen Überraschung hat das Unternehmen aber nicht so lange warten wollen. Die Aktionäre sollen deutlich mehr Geld bekommen. Ein Grund mehr, die Aktie zu kaufen.Die Munich Re will die Dividende für das abgelaufene Jahr 2021 überraschend deutlich anheben. Geplant sei eine Ausschüttung von 11,00 Euro je Aktie, teilte der DAX-Konzern am frühen Nachmittag in München mit. Das sind 1,20 ...

